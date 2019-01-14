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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел ежегодную пресс-конференцию

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ

Губернатор ответил на вопросы краевых СМИ
Новости 24
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