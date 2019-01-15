Праздники завершились: в Ставрополе убирают новогодние елки

Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина
Демонтаж новогодней инсталляции на площади Ленина