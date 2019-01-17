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Новые школьные автобусы получили районы Ставропольского края

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Ключи от новых автобусов раздал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Новости 24
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