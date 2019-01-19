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Ночные крещенские купания в Ставрополе

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
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