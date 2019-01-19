Ночные крещенские купания в Ставрополе

Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского
Крещенские купания в купели при Храме Серафима Саровского