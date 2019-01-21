Фотогалереи
В Ставрополе прошел митинг посвященный 76-летию освобождения города от оккупантов

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"

Митинг прошел возле мемориала "Огонь Вечной Славы"
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