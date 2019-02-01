Ставропольских школьников познакомили с работой пожарных

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри

Ставропольские школьники пришли в гости к огнеборцам, чтобы понять профессию пожарного изнутри