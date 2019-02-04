Выступление Камерного ансамбля «Элегия» в Ставропольском музее изобразительных искусств

Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
Программа «Наваждение. Тургенев – Виардо» приурочена к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева