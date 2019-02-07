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Больницы Ставрополья получили новые машины "Скорой помощи"

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров

Ключи от новых автомобилей вручил губернатор Владимир Владимиров
Новости 24
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