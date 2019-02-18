Последствия ураганного ветра в Ставрополе
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду