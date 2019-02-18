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Последствия ураганного ветра в Ставрополе

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду

Максимальная скорость ветра достигла 27 метров в секунду
Новости 24
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