В Ставрополе прошло Первенство края по прыжкам в воду

Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова
Первенство было посвящено памяти Заслуженного тренера России Акопова