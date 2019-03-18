"Дорогу памяти" проложили через Ставрополь

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО

Церемония закладки в капсулу земли Ставрополя и городов воинской славы расположенных в СКФО