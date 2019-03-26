Ставропольском изомузее открылась выставка "Мир театра"

Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры
Выставка открылась в День работника культуры