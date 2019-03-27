"Комсомолка" провела совместную акцию с ГИБДД "Пристегнись и улыбнись"

Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили как пристегиваются в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы
Патрульные вместе с сотрудниками "Комсомольской правды" проверили пристегиваются ли в своих автомобилях ставропольцы