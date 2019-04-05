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В Ставрополе прошла общегородская зарядка в преддверии Дня здоровья

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города

В Массовой зарядке приняли участие школьники города
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