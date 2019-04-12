В Ставрополе прошли краевые соревнования юнаармейских игр по военно-прикладным видам спорта

Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы
Соревнования прошли на базе Краевой детско-юношеской спортивной школы