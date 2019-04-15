В Ставрополе прошел Всероссийский фестиваль уличных культур "Кардо"

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра