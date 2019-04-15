Фотогалереи
В Ставрополе прошел Всероссийский фестиваль уличных культур "Кардо"

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра

Финал фестиваля прошел на Крепостной горе краевого центра
Новости 24
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