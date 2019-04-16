На Ставрополье проходит весенний призыв
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными
Ставропольские призывники становятся настоящими военными