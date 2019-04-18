Фотогалереи
"Комсомолка" провела совместную акцию с ГИБДД "Пристегнись и улыбнись" в Пятигорске

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"

Самые дисциплинированные водители Пятигорска получили подарки от ГИБДД и "Комсмольской правды"
Новости 24
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