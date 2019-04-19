Новая выставка в Ставропольском музее изобразительных искусств: "Май. Мир. Победа!"

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина
Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина