Новая выставка в Ставропольском музее изобразительных искусств: "Май. Мир. Победа!"

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина

Представлены работы художников России и Ставрополья из музейной коллекции и участника Великой Отечественной войны почётного деятеля искусств Ставропольского края В.А. Шегедина