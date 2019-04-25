Главный купол установили на колокольню Казанского собора в Ставрополе

Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.
Казанский кафедральный собор обрел свой исторический облик. Высота колокольни составляет 78 метров.