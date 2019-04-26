В Ставрополе стартовала акция "Георгиевская ленточка"

Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим
Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим