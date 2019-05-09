Фотогалереи
Сводный 1000-голосый хор выступил в День Победы на Крепостной горе

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Новости 24
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