Сводный 1000-голосый хор выступил в День Победы на Крепостной горе

Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая
Детский хор исполнил песни посвященные 9 мая