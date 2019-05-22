В Ставрополе прошла "Зарничка" для дошколят

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности