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В Ставрополе прошла "Зарничка" для дошколят

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности

Дестадовцы и их родители соревновались в ловкости и сообразительности
Новости 24
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