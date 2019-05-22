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В Ставрополе стадион "Динамо" украсили новыми граффити

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города

Красочные рисунки радуют жителей города
Новости 24
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