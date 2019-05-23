В ставропольских школах прозвенел последний звонок

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь