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В ставропольских школах прозвенел последний звонок

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь

11-классники сделали первый шаг во взрослую жизнь
Новости 24
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