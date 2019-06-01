В Ставрополе открылся купальный сезон
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца
Купальный сезон в Ставрополе продлится три летних месяца