Самые яркие номера музыкального конкурса Универвидение на Международной Студенческой весне в Ставрополе

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля