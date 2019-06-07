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Самые яркие номера музыкального конкурса Универвидение на Международной Студенческой весне в Ставрополе

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля

Концерт состоялся в предпоследний день фестиваля
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