Как школьникам и родителям без стресса пережить выпускные экзамены
Медицинский психолог диспансерного отделения по обслуживанию детского населения Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 Лидия Пахомова и детский участковый психиатр диспансерного отделения по обслуживанию детского населения СККПБ №1 Ирина СобакарФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Об этом рассказали специалисты Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1
Как школьникам и родителям без стресса пережить выпускные экзамены
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