2019-06-07T14:05:47+03:00
Полезное радио - Ставрополь
Дмитрий БЕЛЕЦКИЙ

Как школьникам и родителям без стресса пережить выпускные экзамены

Медицинский психолог диспансерного отделения по обслуживанию детского населения Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 Лидия Пахомова и детский участковый психиатр диспансерного отделения по обслуживанию детского населения СККПБ №1 Ирина СобакарМедицинский психолог диспансерного отделения по обслуживанию детского населения Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 Лидия Пахомова и детский участковый психиатр диспансерного отделения по обслуживанию детского населения СККПБ №1 Ирина СобакарФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом рассказали специалисты Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1

Как школьникам и родителям без стресса пережить выпускные экзамены

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