График работы ледовых катков в Ставрополе из-за пандемии в этом году может меняться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работы в материале «КП-Северный Кавказ». Если открытые ледовые поля продержатся примерно до середины марта, то закрытые арены ждут посетителей круглогодично!

Важно! График работы ледовых катков в Ставрополе из-за пандемии в этом году может меняться. Уточняйте информацию по указанным телефонам. Также на некоторых площадках с

7 декабря 2020 года действует пропускная QR-система регистрации посетителей.

Каток в Парке Победы

ул. Шпаковская, 111. Телефон: (8652) 21-39-56, 77-03-08.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Кинотеатр ‎Салют» (троллейбусы №№2, 8; автобусы №№13, 14, 38, 46; маршрутки №№2, 13, 14, 29, 41, 44, 45, 46, 47, 120).

Чтобы найти каток в Парке Победы, нужно пройти чуть вглубь от центральной аллеи - указатели подскажут, где повернуть. График работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Причем, посетители могут не только покататься на коньках, но и взять напрокат лыжи, а еще спуститься с ледяной горки.

Стоимость катания на коньках (оплата за час, второй час - в подарок):

в будни – 350 рублей; со своими коньками - 300 рублей;

в выходные - 400/350 рублей.

Абонемент - 2500/10 сеансов (действителен весь сезон).

Заточка коньков - 250 рублей.

Стоимость проката лыж - 400 рублей/час.

Прокат санок – 250 рублей/час

Прокат снегокатов – 300 рублей/час

Также там ежедневно с 07:30 до 09:00 можно сыграть в хоккей.

В будние дни стоимость – 250 рублей/час

Выходные дни стоимость -250 рублей/час.

Стоимость катания с горки - 250 рублей/7 спусков.

Групповые посещения от 15 человек –скидка 50 рублей от стоимости билета для каждого человека. Скидка предоставляется по предварительной записи по телефону.

Чтобы найти каток в Парке Победы, нужно пройти чуть вглубь от центральной аллеи - указатели подскажут, где повернуть Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каток на площади Ленина

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«Академический театр» (троллейбусы №№1, 4, 9; автобусы №№4, 46; маршрутки №№3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 46, 55)

«Дом профсоюзов» (троллейбус №2, автобус №32а, маршрутки №№32, 48, 84);

«Площадь Ленина»/«Школа №5» (троллейбусы №№1, 2, 4, 9; автобусы №№4, 32а, 46; маршрутки 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 84).

Телефон: (8652) 63-23-44.

В конце октября 2019 года в Ставрополе на площади Ленина появился огромный шатер. Власти города сказали, что готовят большой сюрприз. Он и впрямь большой - 1500 кв. м! Оказалось, что под 12-метровым куполом скрывается ледовый каток с бесплатным wi-fi, на котором по пятницам до двух часов ночи будут проходить дискотеки с приглашенными диджеями.

Каток на площади Ленина в 2020 году открылся 16 декабря. И принимает посетителей по следующему графику:

Ежедневно с 10:30 до 22:10.

Стоимость:

- дети до 14 лет бесплатно (дети до 7 лет - только в сопровождении взрослого, сопровождающий катается бесплатно);

- дети старше 14 лет и взрослые: понедельник - четверг 150 рублей/сеанс, пятница - воскресенье 200 рублей/сеанс.

- прокат коньков и защиты - по 50 рублей во все дни для взрослых, детям до 14 лет - бесплатно.

Внимание! Регистрация на платное посещение проводится на сайте катка. Бесплатное посещение - в порядке живой очереди.

В связи с постановлением губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2020 года №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края» на территории ледового катка с 7 декабря 2020 года действует пропускная QR-система регистрации посетителей.

Подробнее об этом:

Инструкция по регистрации посетителей с помощью QR-кодов г. Ставрополь 04.12.2020 1. Режимы работы сервиса. Сервис регистрирует посетителей в системе в двух режимах: 1) С помощью сканирования ответственным сотрудником организации персональный QR-кодов посетителей. 2) С помощью сканирования посетителем QR-кода организации. 2. Регистрация посетителей по персональным QR-кодам. 1) Посетитель получает персональный QR-код на портале государственных и муниципальных услуг Ставропольского края (26gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг (инструкция по регистрации во вложениях к письму). 2) Посетитель предъявляет персональный QR-код ответственному сотруднику организации при входе. 3) Ответственный сотрудник сканирует персональный QR-код посетителя (мобильным приложением сканера QR-кодов или любым иным способом) и попадает на страницу информации о QR-коде (рис.1). Рекомендуется использовать бесплатное приложение QR-сканнер, разработанное АО «Лаборатория Касперского».

На территории ледового катка с 7 декабря 2020 года действует пропускная QR-система регистрации посетителей.

Спортивно-тренировочный центр «Ставрополь Арена»

ул. Тухачевского, 6/1. Телефон: (8652) 230-555.

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«АТС» (автобусы №№12, 15а, 18, 20, 32а, 46; маршрутки №№ 3, 8, 12, 21, 33, 35, 39, 41, 46, 48, 84, 88);

«ТЦ ‎‎Славяновский‎‎» (троллейбусы №№2,8; автобусы №№4, 13, 14, 18, 20, 38; маршрутки №№13, 14, 15, 17, 21, 32, 35, 40, 44, 47, 48, 84, 88, 120).

Два года назад в Ставрополе появился крытый каток площадью почти 3000 кв. м. В «Ставрополь арене» можно профессионально заниматься фигурным катанием и хоккеем, а можно просто в свое удовольствие покататься на коньках.

В 2020 году с 15 по 18 декабря нет занятий. 19 декабря с 19:00 до 20:00 –массовое катание. 20 декабря с 16:30 -17:30 массовое катание. А также с 18:00 до 19:00. С 21 по 23 декабря – нет занятий.

Стоимость одного сеанса (1 час) - 260 рублей, прокат коньков - 100 рублей. Цена для детей до 10 лет - 230/80 рублей соответственно.

Стоимость массового катания – (1 сеанс) 260 рублей.

Заточка коньков – 250 рублей.

Каток «Виктория»

ул. Серова, 535 А. Телефон: (8652) 99-00-21.

Ближайшие остановки общественного транспорта «Ветлечебница» или «Аллея героев» (троллейбус № 7, автобусы №№32а, 37, маршрутки №№21, 32, 42, 44, 47, 48, 55, 59). Дальше пройти пешком 700 м по Уставному тупику.

Расписание свободного катания:

12 декабря с 11:00 до 22:00;

13 декабря с 11:00 до 22:00;

Стоимость катания: 30 минут - 200 рублей, 1 час - 300 рублей (со своими коньками - 150/200 рублей соответственно).

С прокатным снаряжением:

30 минут – 200 рублей;

1 час -300 рублей;

1,5 часа -350 рублей;

2 часа – 400 рублей.