Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 17 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка обстоит в каждой территории Ставрополья. Число заболевших, инфицированных и умерших - в материале "КП".

1. Ставрополь - 5416 случаев, 5018 выздоровевших, 246 смертей;

2. Буденновский район - 1894 случая, 1740 выздоровевших, 26 смертей;

3. Пятигорск - 1433 случая, 1201 выздоровевший, 26 смертей;

4. Шпаковский район - 1422 случая, 1257 выздоровевших, 44 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1407 случаев, 1202 выздоровевших, 27 смертей;

6. Невинномысск - 1370 случаев, 1183 выздоровевших, восемь смертей;

7. Кисловодск - 1331 случай, 1129 выздоровевших, 10 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1113 случаев, 1018 выздоровевших, девять смертей;

9. Петровский район - 1022 случая, 915 выздоровевших, 21 смерть;

10. Кочубеевский район - 951 случай, 833 выздоровевших, восемь смертей;

11. Минераловодский горокруг - 938 случаев, 801 выздоровевший, 32 смерти;

12. Ипатовский горокруг - 934 случаев, 787 выздоровевших, 20 смертей;

13. Нефтекумский горокруг - 892 случая, 786 выздоровевших, 23 смерти;

14. Новоалександровский горокруг - 843 случая, 689 выздоровевших, четыре смерти;

15. Ессентуки - 823 случая, 743 выздоровевших, 19 смертей;

16. Труновский район - 828 случаев, 740 выздоровевших, 11 смертей;

17. Апанасенковский район - 811 случаев, 671 выздоровевший, 14 смертей;

18. Изобильненский район - 756 случаев, 679 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 734 случая, 651 выздоровевший, пять смертей;

20. Левокумский район - 721 случай, 620 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 675 случаев, 656 выздоровевших, девять смертей;

22. Грачевский район - 609 случаев, 536 выздоровевших, девять смертей;

23. Арзгирский район - 608 случаев, 563 выздоровевших, пять смертей;

24. Железноводск - 552 случая, 465 выздоровевших, семь смертей;

25. Александровский район - 541 случай, 449 выздоровевших, шесть смертей;

26. Курский район - 527 случаев, 453 выздоровевших, шесть смертей;

27. Советский горокруг - 526 случаев, 474 выздоровевших, две смерти;

28. Туркменский район - 481 случай, 420 выздоровевших, семь смертей;

29. Новоселицкий район - 447 случаев, 399 выздоровевших, пять смертей;

30. Кировский горокруг - 384 случая, 326 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 279 случаев, 272 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 170 случаев, 149 выздоровевших, девять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 17 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 31445 местных жителей. За сутки вирус обнаружили у 236 человек. Врачи спасли 27851 инфицированного, от вируса скончались 642 больных.