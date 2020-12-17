Самолет "Саранск-Минеральные Воды" подал сигнал ЧС

Самолет должен приземлиться в Минеральных Водах в 16 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет "Саранск-Минеральные Воды" подал сигнал о чрезвычайной ситуации, следует из данных "Flightradars24".

Самолет вылетел в 13:55 и должен приземлиться в Минеральных Водах в 16 часов.

Официальных комментариев по этому случаю пока не поступало.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15 ЧАСОВ

Самолет продолжает полет. Согласно данным онлайн-радаров, он пролетел территорию Калмыкии и движется над Ростовской областью. Осталось лететь около 350 километров. Высота - 7,4 тысяч метров.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 16 ЧАСОВ

Самолет сел в аэропорту Минеральных Вод.

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