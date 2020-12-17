Самолет "Саранск-Минеральные Воды" подал сигнал ЧС

Самолет должен приземлиться в Минеральных Водах в 16 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет "Саранск-Минеральные Воды" подал сигнал о чрезвычайной ситуации, следует из данных "Flightradars24".
Самолет вылетел в 13:55 и должен приземлиться в Минеральных Водах в 16 часов.
Официальных комментариев по этому случаю пока не поступало.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 15 ЧАСОВ
Самолет продолжает полет. Согласно данным онлайн-радаров, он пролетел территорию Калмыкии и движется над Ростовской областью. Осталось лететь около 350 километров. Высота - 7,4 тысяч метров.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 16 ЧАСОВ
Самолет сел в аэропорту Минеральных Вод.
"КП" следит за развитием событий