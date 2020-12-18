«Дедушка постоянно трясся»: безногого пенсионера из Махачкалы заставили заниматься попрошайничеством на морозе

Дедушке запрещали брать от людей горячие напитки, чтоб хоть как-то согреться. Это нужно для того, чтобы инвалид постоянно трясся от холода — так он вызывает больше жалости Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В центре Махачкалы местные жители ни раз замечали безногого пенсионера, который трясется на холоде, попрошайничая. Неравнодушные прохожие подходили к нему, чтобы узнать, почему инвалид вынужден мерзнуть на улице.

Пенсионер жаловался, что его заставляют заниматься попрошайничеством. На этом печальные новости не заканчиваются.

Дедушке запрещали брать от людей горячие напитки, чтоб хоть как-то согреться. Это нужно для того, чтобы инвалид постоянно трясся от холода — так он вызывает больше жалости. Об этом рассказали волонтеры освободительного движения «Альтернатива».

Фото: пресс-служба волонтерского освободительного движения "Альтернатива"

— На все известные точки, где был замечен этот дедушка, были поставлены наши сотрудники. Но наши поиски за два дня не увенчались успехом. Видимо, его перевозят с места на место. Поэтому мы решили обратиться к нашим подписчикам, к жителям Махачкалы — если вы увидите этого человека, то не будьте равнодушными и обратитесь в нашу организацию, — просят волонтеры.

Существует некая женщина, которая представляется внучкой этого человека.

— Мы сомневаемся в этой информации, но даже если она говорит правду, то в любом случае — никто не имеет права издеваться над пожилым человеком и заставлять его заниматься попрошайничеством, — считает волонтер движения.

Также в организации сообщили, что, возможно, дедушку могли увезти из Махачкалы в какой-то другой город. Чтобы спасти пожилого инвалида из рабства, волонтеры просят всех очевидцев сообщать об этом им.

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