В Ставрополе полицейский убил друга и выбросил тело в лесу

Погибший Александр Арбузов. Фото: "Лиза Алерт"

В Ставрополе против полицейского завели уголовное дело по статье "Убийство". Задержанный дал признательные показания, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

12 декабря в полицию Ставрополя обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже своего 29-летнего сына Александра Арбузова. Спустя пять дней его труп нашли в лесном массиве на выезде из города. Мужчина умер от огнестрельного ранения в голову.

Сотрудники МВД и СКР установили, что к убийству причастен оперуполномоченный полиции УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

- Полицейский состоял в дружеских отношения с потерпевшим. Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Промышленному району городу Ставрополь, где на допросе дал признательные показания, - сказано в сообщении СКР.

- 10 числа полицейский встретился с Арбузовым, они говорили о долге, который брал погибший. Разговор зашел в тупик, и полицейский выстрелил в голову. Потом вывез тело и бросил его, - пояснил источник "КП" в правоохранительных органах.

Решается вопрос об увольнении подозреваемого из правоохранительных органов. Следствие ходатайствует об аресте фигуранта дела.