Члену банды Басаева, напавшей на Буденновск, вынесли приговор

В трагедии погибли 129 человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону закончился процесс над Асланом Даудовым - участником банды Басаева, который вместе с остальными напал на город Буденновск. Об этом сообщает прокурор главного управления Генпрокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Суд установил, что 14 июня 1995 года Даудов напал на жителей Буденновска и местные предприятия. В результате противоправных действий погибли 129 человек, раненными оказались 317. Продолжительное время в больнице удерживались 1586 заложников.

- Аслан Даудов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват заложников), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих), - сказано в сообщении.

Подсудимого приговорили к 12 годам общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее по делу о нападении на Буденновск осудили более 30 человек. Расследование и поиск других виновных продолжается.

14 июня 1995 года группа бандитов, возглавляемых Шамилем Басаевым, въехала в Буденновск. Перед тем, как захватит районную больницу №2, 195 боевиков вылавливали на улице и собрали на центральной площади местных жителей. Тех, кто отказывался идти, убивали.

- В тот день в нашем отделении все было, как обычно, обходили пациентов, записывали истории болезни. В 12 часов пили чай с коллегами. На рабочий телефон позвонил муж и сказал: «У нас орудует банда Басаева». Решили — шутит. А потом перезвонил и сказал, что ранен. Когда вернулась в кабинет, рядом прогремела автоматная очередь. Мы хотели бежать, но понимали, что не можем бросить пациентов? - вспоминает в беседе с "КП" одна из жертв террористов Тамара Кузьминична.

Басаевцы держали заложников шесть дней. За это время с террористами несколько раз вели переговоры, в ходе которых удалось вывести больше 100 заложников. "Добровольными заложниками" становились два депутата Госдумы Николай Ковалев и Николай Рыбаков, а также член Совета Федерации Виктор Курочкин. На них и обменивали плененных граждан.

19 июня после длительных переговоров боевики покинули Буденновск.

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