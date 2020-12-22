Испания отказалась экстрадировать в Россию экс-зампреда правительства Ставрополья Мургу

В июне 2019 года СКР России по Ставрополью сообщил, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Национальная судебная коллегия Испании отказала в экстрадиции в Россию экс-заместителя председателя правительства Ставрополья Андрея Мурги. Так, в конце октября суд постановил, что «нет места экстрадиции в Россию ее гражданина Андрея Юрьевича Мурги».

Прокуратура обжаловала это решение, но судебная коллегия отклонила обжалование. Напомним, что ставропольский чиновник Андрей Мурга, который был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве, был задержан в Аликанте по запросу России в 2020 году. После чего его решил оставить под подпиской о невыезде.

В июне 2019 года СКР России по Ставрополью сообщил, что Мурга объявлен в международный розыск в рамках расследования уголовного дела. Против чиновника в январе 2010 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным следствия, при создании сайта для продвижения продукции местных производителей подрядчиком при выполнении работ выступало ГУП «Корпорация развития Ставропольского края».

Мурга, обнаружив, что созданный портал не соответствует техническому заданию, потребовал у руководителя корпорации вернуть 3,5 млн рублей для доработки площадки. После чего потратил эти деньги по свои личные нужды.

Как ранее стало известно «КП-Северный Кавказ», в 2016 году гендиректор госкорпорации Ставрополя Заур Абдурахимов хотел выслужиться перед министром и лично принес ему 4,5 млн рублей, подлежащие переводу фирме через банк в счет оплаты за создание сайта в рамках госконтракта.

Который, кстати, изначально заключили по предварительному сговору с заместителем Мурги Еленой Кильпа и на общую сумму почти 10 млн рублей.

Тонкости аферы подробно рассказал Абдурахимов, попавший под следствие за превышение должностных полномочий. Он же дал показания против Андрея Мурги, который еще до возбуждения против него дела и задержания гендиректора «Корпорации развития Ставропольского края», по неподтвержденной официально информации, находился в Испании.

Дело в отношении Абдурахимова было прекращено в марте 2019 года в связи с возмещением материального и морального вреда.

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