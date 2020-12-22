«Напоминание о самом страшном годе»: скандальный памятник Аленке может переехать в Ставрополь

Андрей Разин выкупил скандальную Аленку. Но что с ней делать, пока не решил. Фото: Владимир Веленгурин / Марина Белоглазова

Памятником Аленке из Нововоронежа заинтересовался экс-вокалист и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Чудовищную скульптуру, в контексте произошедшего скандала, он воспринимает как постмодернистский шедевр, напоминающий обо всех невзгодах прошедшего 2020 года. Теперь ставшая интернет-мемом скульптура может отправится на малую родину продюсера – в Ставропольский край.

– Я принял решение оплатить все расходы по покупке и транспортировке памятника Аленке, который был демонтирован в Воронежской области, простояв всего несколько дней на площади. Хочу сохранить его, как напоминание о самом страшном годе, ведь 2020 стал самым тяжелым не только для России, но и для всего мира, – написал известный продюсер в Instagram.

В соцсетях Нововоронежа к Аленке отнеслись без уважения

Шоумен подчеркнул, что это уже не первый памятник, которым он интересуется. В 2002 году Андрей хотел выкупить памятник Феликсу Дзержинскому, когда общественность воспротивилась его возвращению на Лубянскую площадь. За монумент продюсер предлагал 500 тысяч долларов, но покойный мэр Юрий Лужков вернул деньги, а памятник установили в парке Музеон.

Что делать с новым «символом 2020 года», нововоронежской Аленкой, продюсер еще не решил. Решение вопроса он отдал на откуп подписчикам. Отметим, что фанаты попросили привезти уникальную скульптуру на малую родину шоумена, в город Ставрополь.

– Это же уникальный постмдернистский объект, Андрей Александрович! Привозите ее к нам, в Ставрополь. У нас достаточно чувства юмора, чтобы посмеяться и погоревать над этим феноменом безвкусия вместе! – предлагают подписчики.

Напомним, что скандальный монумент установили и открыли 18 декабря. Стоимость памятника Аленке оценивалась в 1 миллион рублей. Однако восторга у местных жителей новая достопримечательность не вызвала – соцсети взорвались едкими комментариями. Аленку сравнили с Дартом Вейдером, живыми мертвецами и эпатажным музыкантом Мэрлином Мэнсоном – настолько отталкивающим и жутким получилось ее лицо. Однако сами заказчики признавать ошибку отказались, заявив, что у скульптора «было право на такое видение Аленки».

В результате, не простояв и трех дней, памятник был демонтирован. Однако на него нашлось сразу несколько покупателей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Появилось видео сноса памятника жуткой Аленке в Нововоронеже

В Нововоронеже демонтировали памятник основательнице села Новая Аленовка. Пугающая скульптура Аленки стала предметом бурных дискуссий. Ведь вместо воздушной и красивой девушки, получилась железная громоздкая фигура со зловещим взглядом (подробности).