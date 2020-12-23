В Невинномысске противостоят пандемии и открывают детям новые горизонты

Волонтеры "ЕвроХима" передали средства защиты в горбольницу Невинномысска.

С марта, вот уже 9 месяцев, «Еврохим», как и весь мир, противостоит эпидемии коронавируса. Для этого холдинг создал собственный оперативный штаб, который решает проблемы на местах и координирует совместную с муниципалитетами работу, в том числе на Ставрополье. Несмотря на пандемию, промышленный гигант «Невинномысский Азот», входящий в состав компании Андрея Мельниченко, ни на один день не останавливал свою работу.

Вирус доставил немало хлопот. Непростая, должно быть, задача - сохранить мощности крупнейшего на Юге России химического предприятия в период карантина. Уберечь от болезни людей, не лишая, по сути, единственной в моногороде работы. А еще улучшать качество жизни, поддерживать талантливую молодежь и помогать нуждающимся.

Забота о сотрудниках и помощь городу

«ЕвроХим» после введения COVIDограничений перевел всех сотрудников старше 65 лет и часть не занятых непосредственно на производстве непрерывного цикла на удаленную работу. Для остальных по утвержденным маршрутам курсируют бесплатные корпоративные автобусы. В столовых, кабинетах и общественных пространствах - обеззараживатели воздуха, на входах в здания - бесконтактные диспенсеры для «мытья» рук, на проходных - обязательное измерение температуры. По возможности обеды доставляют в ланчбоксах прямо на рабочее место. Здоровье людей, уверены в компании, превыше всего.

Помогает холдинг в борьбе с вирусом и городу. Промышленной столице Ставрополья «ЕвроХим» подарил мощный трейлер-прицеп для влажной уборки городских улиц и 20 тонн хлорсодержащих дезсредств. Сотрудникам коммунальных служб и медикам Невинномысска передали 15 тысяч защитных масок, очки закрытого типа, одноразовые халаты и комбинезоны. Весной, в самый напряженный период пандемии, добровольцы от предприятия раздавали прохожим защитные маски, обрабатывали подъезды многоэтажных домов, доставляли продукты и лекарства пожилым и семьям на карантине. Координацией волонтерского отряда занимается оперативный штаб компании.

Не остались в стороне ученики невинномысского Центра детского науч ного и инженерно-технического творчества, созданного в городе химиков по инициативе и при активном участии Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. На самоизоляции всего за три дня дети вместе с родителями собрали тысячу (!) многоразовых защитных экранов. Щитки передали в городскую больницу. Честная забота глубоко тронула врачей.

Волонтеров и их единомышленников, так безвозмездно откликнувшихся на помощь, лично благодарил Владимир Путин на июньской «прямой линии». И за подписью президента России «ЕвроХиму» вручили медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» и к ней - Почетную грамоту. Аналогичной наградой отмечено и волонтерское движение непосредственно на предприятии. А Общественная палата признала деятельность компании одной из лучших социальных практик в стране.

Добровольческое движение «Невинномысского Азота» живет и сегодня: в преддверии Дня волонтера активисты передали городской больнице еще 10 тысяч многоразовых масок, 5 тысяч пар защитных перчаток и тысячу нетканых комбинезонов. Продолжит, наверняка, и после победы над коронавирусом: нуждающиеся в помощи живут рядом, просто не каждый об этом задумывается.

К слову сказать, на 9 Мая в этом году волонтеры навестили ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. Соблюдая все меры предосторожности, вручили поздравительные адреса, памятные подарки и продуктовые наборы к праздничному столу. А в рамках краевой благотворительной акции «Доброе сердце!», которую инициировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, доставляли продуктовые наборы матерям-одиночкам, многодетным семьям и малоимущим.

Что важно, всестороннюю поддержку в период пандемии «ЕвроХим» оказывает всем регионам своего присутствия. За что компания удостоилась звания лауреата Всероссийского конкурса корпоративного волонтерства.

Развиваем детей - делаем вклад в будущее

При поддержке Фонда мецената и предпринимателя Андрея Мельниченко в 2020 году в городе химиков заработал «Кванториум» - еще одна лаборатория будущей научной и технической элиты страны. Этот проект в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализован совместно с Министерством просвещения России, правительством Ставрополья, администрацией города химиков, Фондом Андрея Мельниченко и АО «МХК «ЕвроХим».

В технопарк Невинномысска размером свыше тысячи квадратных метров стороны вложили 118 млн рублей, из которых 30 млн - направил Фонд. В День знаний 1 сентября «Кванториум» посетил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметивший государственную значимость события.

На открытии "Кванториума".

- Чем больше у нас будет «Кванториумов», тем больше на Ставрополье будет талантливых детей - тем успешнее и сильнее будет становиться наша страна, - подчеркнул Владимиров.

«Кванториум» Невинномысска рассчитан на обучение 800 ребят из 5 - 11-х классов, чье любопытство и стремление к познанию выходят за рамки школьной программы. С педагогами в оборудованных лабораториях дети погружаются в мир точных наук - математики, физики, химии, информатики, и осваивают современные технологии.

Робот-манипулятор, 3D-принтеры, станок для резки лазером, сверхточные оптические приборы, оснащение для создания, «запуска» и контроля спутников, изучения био- и нанотехнологий - аудитории оснащены по последнему слову техники. В таких условиях ребята готовятся к открытиями и в теории, и на практике. Заниматься, что очень важно, могут все желающие, в том числе дети из сел Кочубеевского и Андроповского районов. И занятия, подчеркнем, бесплатные!

Технопарк стал продолжением проекта 2017 года - невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества. За сравнительно недолгий срок Центр уже доказал свою эффективность. Его выпускники в этом году почти стопроцентным составом поступили на бюджет в ведущие вузы страны (МГУ, МФТИ, «менделеевку», «бауманку»). Что неудивительно, ведь у ребят средний результат ЕГЭ по физике и профильной математике превышает 80 баллов. Такие успехи, к слову, демонстрируют ученики луч ших региональных и столичных школ. В компании уверены, в дальнейшем воспитанники центра станут дипломированными специалистами высочайшего уровня, что, несомненно, будет востребовано экономикой России.

Показательны достижения детей из невинномысского ЦДНИТТ на олимпиадах. В этом году ученик Кирилл Романов прошел в финал всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по химии. Достижение десятиклассника отмечали как прорыв в образовательной системе Невинномысска. За последние 20 лет (!) ни один из школьников промышленной столицы Ставрополья не достиг такого результата.

Воспитанники Центра стали финалистами крупнейшего мирового конкурса исследовательских и инженерных проектов школьников Virtual Regeneron ISEF и победителями Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Жюри покорили полезные разработки талантливых ребят, в том числе в области сельского хозяйства. Например, разработка инновационного азотного удобрения пролонгированного действия и питание озимой пшеницы в системе точного земледелия с применением нейросетей.

Добрых дел много не бывает

«Невинномысский Азот» в составе «ЕвроХима» участвует во всех важных для города проектах, делающих жизнь лучше. За последние годы холдинг направил 150 млн рублей в масштабную реконструкцию Дворца культуры химиков и свыше 390 млн рублей - в реконструкцию спортивного комплекса «Олимп».

Благодаря компании в городе построен Ледовый дворец, в котором работает детская спортивная школа по фигурному катанию и хоккею. «ЕвроХим» вложил средства в ремонт детской поликлиники и обустройство центральной набережной, профинансировал разработку проектной документации для строительства нового путепровода и установку 13 больших детских площадок в разных районах города.

Химики Невинномысска много лет оберегают памятники воинам Великой Отечественной войны. Следят за мемориалом в невинномысском поселке Головное и комплексом на Софийской поляне в Архызе. В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы сотрудники предприятия установили звезду и открыли новую Аллею славы с портретами солдат и офицеров на предзаводской территории. Пандемия, убеждены в компании, - не повод забывать подвиг героев.