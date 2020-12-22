«Критику считаю объективной»: министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Джамалудин Гажиибрагимов. Фото: пресс-служба Минздрава Республики Дагестан

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гажиибрагимов подал в отставку. Врио главы республики планирует принять заявление чиновника. Подробности сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

О предстоящем освобождении должности министра глава Дагестана Сергей Меликов сообщил коллегам на рабочем совещании. Политик подчеркнул, что врио министра в последнее время получал много критики.

– Критику считаю объективной. То ли она, то ли темп работы, который мы пытаемся создать на заседаниях оперативных штабов, повлияли на это решение. Однако все честно: если человек считает себя неспособным реализовать поставленные задачи, тогда надо дать ему возможность освободить должность, – приводит пресс-служба слова Меликова.

Теперь свободная должность стала заботой премьер-министра республики Абдулпатаха Амирханова. Ему поручено в кратчайшие сроки определиться с исполняющим обязанности главы регионального Минздрава.

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