Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 декабря

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 23 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в городах, округах и районах Ставрополья. Последние данные - в материале "КП".

1. Ставрополь - 5693 случая, 5521 выздоровевший, 259 смертей;

2. Буденновский район - 1997 случаев, 1838 выздоровевших, 26 смертей;

3. Георгиевский горокруг - 1482 случая, 1263 выздоровевших, 27 смертей;

4. Невинномысск - 1471 случай, 1304 выздоровевших, восемь смертей;

5. Пятигорск - 1456 случаев, 1299 выздоровевших, 28 смертей;

6. Шпаковский район - 1456 случаев, 1306 выздоровевших, 49 смертей;

7. Кисловодск - 1374 случая, 1213 выздоровевших, 11 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1184 случая, 1070 выздоровевших, 11 смертей;

9. Петровский район - 1055 случаев, 932 выздоровевших, 21 смерть;

10. Ипатовский горокруг - 991 случай, 816 выздоровевших, 21 смерть;

11. Кочубеевский район - 986 случаев, 868 выздоровевших, восемь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 963 случая, 848 выздоровевших, 34 смерти;

13. Нефтекумский горокруг - 917 случаев, 796 выздоровевших, 27 смерти;

14. Новоалександровский горокруг - 896 случаев, 734 выздоровевших, четыре смерти;

15. Апанасенковский район - 876 случаев, 729 выздоровевших, 16 смертей;

16. Труновский район - 874 случая, 765 выздоровевших, 13 смертей;

17. Ессентуки - 840 случаев, 777 выздоровевших, 19 смертей;

18. Красногвардейский район - 783 случая, 698 выздоровевших, пять смертей;

19. Изобильненский район - 778 случаев, 683 выздоровевших, 10 смертей;

20. Левокумский район - 745 случаев, 630 выздоровевших, восемь смертей;

21. Предгорный район - 690 случаев, 672 выздоровевших, девять смертей;

22. Грачевский район - 636 случаев, 543 выздоровевших, девять смертей;

23. Арзгирский район - 621 случай, 565 выздоровевших, пять смертей;

24. Александровский район - 581 случай, 488 выздоровевших, шесть смертей;

25. Железноводск - 577 случаев, 495 выздоровевших, восемь смертей;

26. Советский горокруг - 555 случаев, 480 выздоровевших, две смерти;

27. Курский район - 558 случаев, 477 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 518 случаев, 438 выздоровевших, восемь смертей;

29. Новоселицкий район - 454 случая, 401 выздоровевший, шесть смертей;

30. Кировский горокруг - 402 случая, 330 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 283 случая, 275 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 188 случаев, 174 выздоровевших, девять смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 23 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом заражены 32886 человек. За день вирус обнаружили у 240 человек. Выздоровели 29344 больных, умерли 680 инфицированных.