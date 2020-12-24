Ставропольский «морж» Сергей Стародубцев решил бороться с коронавирусной инфекцией своим методом. Так, 39-летний житель Невинномысска дважды в день окунается в ледяную прорубь, а перед этим по утрам – обязательные пробежки:- Я всю жизнь занимаюсь физкультурой, мое утро начинается с пробежки. Вот так однажды осенью холодным утром я бегал вокруг озера, смотрю там 79-летний дед закаляется. Говорю: «Дед, я составлю тебе компанию. Если ты можешь, то и я должен попробовать». Окунулся, так понравилось, что с тех времен делаю это каждое утро, - рассказывает Сергей в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».По его словам, при погружении в воду, температура организма поднимается до 40 градусов на несколько секунд. В это время в организме купающегося умирают вирусы, бактерии, повышается иммунитет:- Закаливание защищает организм от заражения коронавирусом. О каком вирусе может идти речь, когда организм закален. Тогда никакой вирус не пройдет. Я попутно после купания пью травяной отвар с медом и малиновым вареньем. Тренируюсь на природе. Природа - это наше все. Она нам и помогает, когда мы заболеваем, - считает Сергей.Своими роликами, опубликованными в личном аккаунте Инстаграм «морж» из Невинномысска пропагандирует среди молодежи здоровый образ жизни. По его словам, если хотя бы 1 из 100 зрителей решит последовать его примеру, то значит не зря снимает.- Вот сейчас пока мороз, стараюсь купаться пару раз в день, чтобы вдоволь почувствовать на коже ощущение этого мороза. Занимайтесь спортом, закаляйтесь, отмечайте праздники трезво. Жить в таком стиле – это реально круто, - уверен Сергей Стародубцев.Однако, если вы вдохновились примером этого «мужчины-айсберга» и тоже хотите закаляться в холодной воде, то обязательно проконсультируйтесь у врача.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ледовые катки в Ставрополе 2020-2021: адреса, цены, режим работыРассказываем, какие работают ледовые катки в Ставрополе 2020-2021, как до них добраться и сколько стоят билеты (подробнее)