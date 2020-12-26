Инцидент произошел 25 декабря Дагестане. Там сотрудники ФСБ и МВД пресекли подготовку террористического акта в Махачкале.Во время операции силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ).Известно, что участники банды планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов. А после этого – нападение на сотрудников МВД по Республике Дагестан.В оборудованном злоумышленниками тайнике и в месте конспиративного проживания силовики обнаружили огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство.Кроме того, в их мобильных найдена переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом.Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанных по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».* Террористическая организация, запрещена в России