В дагестанской столице задержали боевиков, которые готовили нападение на правоохранителей, а также планировали совершить теракт.Причем, выяснилось, что оба злодеяния они собирались реализовать на Новый год, 31 декабря. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.Известно, что злоумышленникам было от 25 до 28 лет. Они хотели в праздничный день напасть на полицейских, а потом покончить с собой.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел 25 декабря Дагестане. Там сотрудники ФСБ и МВД пресекли подготовку террористического акта в Махачкале.Во время операции силовики задержали четырех членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ).Известно, что участники банды планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов. А после этого – нападение на сотрудников МВД по Республике Дагестан.В оборудованном злоумышленниками тайнике и в месте конспиративного проживания силовики обнаружили огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Дагестане силовики задержали четырех членов ИГ, готовивших терактВ оборудованном злоумышленниками тайнике и в месте конспиративного проживания силовики обнаружили огнестрельное и холодное оружие (подробнее)