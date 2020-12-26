В Махачкале на территории Дагестанского государственного медицинского университета установили памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.Необычный памятник представляет собой две стелы с благодарственной надписью, между ними - фигура врача в защитном костюме, который от усталости сел на пол.В дагестанской столице архитекторы делятся: «этот памятник, как символ самоотверженности, в самый пик пандемии, когда врачи и младший персонал в буквальном смысле жили в больницах, чтобы спасать людей, порой, ценой своей жизни».В день открытия монумента в Махачкале собравшиеся почтили их память минутой молчания и возложили цветы к постаменту.Врио главы Дагестана Сергей Меликов подчекрнул на мероприятии, что пандемия обрушилась на весь мир неожиданно и на переднем крае борьбы с ней находятся люди, в честь которых открывается этот памятник.- Врачи ко всем больным одинаково серьезно относятся, душевно и внимательно. Я сам на себе это испытал. Они продолжают выполнять свой долг и сегодня. На сегодняшний день так же существует риск для здоровья и жизни населения, - сказал глава региона.По последним данным статистики оперативного штаба на 26 декабря в Дагестане, лабораторно подтверждено — 22 674 случаев заражения COVID-19.Из них полностью выздоровели — 19 452 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 097 человек.По официальной статистике коронавируса в Республике Дагестан, с 25 по 26 декабря количество заболевших COVID-19 — 158, выздоровлений — 140, смертей — 9.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Дагестане врачи спасли малыша, который еще не родилсяНесовместимость крови матери и плода стала причиной гибели трех ее малышей (подробнее)