Хабиб Нурмагомедов раскрыл правду о Коноре Макгрегоре. По словам чемпиона, в октагоне знаменитый ирландец стал настоящим. Понимая свою слабость, боец проявил трусость и отказался от всех своих слов.В беседе с MMANews Хабиб вспомнил события боя двухлетней давности и рассказал, почему Конор по-настоящему его разочаровал. Оказалось, что его слова не стоят ничего.– Вы говорите о треш-токе Конора? Я вам раскрою правду, – цитирует Нурмагомедова издание. – Он много говорил во время боя. Но когда я начал по-настоящему продавливать его, когда он почувствовал свою слабость, он сразу переключился. Стал говорить, что это «просто бизнес». Я даже был немного разочарован. Ожидал, что ментально он будет куда сильнее.После победы в 2018 году Нурмагомедов отказывался драться в матче-реванше против Макгрегора. Дагестанец понимал – в словах соперника нет правды. Есть только желание заработать еще больше на очередном избиении.– Я помню, что все это выглядело так, будто Конор пытался меня успокоить. Успокоить, чтобы избежать реального избиения. Это похоже на то, как делает сын, чтобы оправдаться перед рассерженным отцом. Психология – сильнейшее оружие, – резюмировал дагестанский чемпион.Напомним, что Хабиб завершил карьеру в статусе непобежденного чемпиона UFC в легком весе. В последнем бою он не оставил и шанса Джастину Гейджи. После поединка дагестанец заявил, что не может продолжать выступать без отца и бросил перчатки на настил.ЕЩЁ ПО ТЕМЕАмериканский блогер-миллионер решил подраться с Конором Макгрегором из-за жены ХабибаОдин из самых высокооплачиваемых блогеров мира, вайнер и боксер Джейк Пол вызвал на поединок знаменитого ирландца Конора Магрегора. 23-летнему шоумену есть что предложить своему визави – сумма контракта на бой составляет 50 миллионов долларов (подробности).