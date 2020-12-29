Пожилые супруги Валентина Георгиевна и Виктор Николаевич Хандогы месяц назад заразились коронавирусной инфекцией, и попали в городскую клиническую больницу №1 Пятигорска.Не секрет, что вирус коварен: пациент может быть стабилен, а через пару часов он уже в реанимации. Именно так произошло с Виктором Николаевичем. Из обычной палаты задыхающегося его забрали на неинвазивное ИВЛ.Когда через 10 дней измученный и похудевший мужчина вернулся к жене в палату, Валентина Георгиевна расплакалась от счастья:- Мы всегда поддерживали друг друга. Я думала, где этот голос родной? Я ж его узнаю из всех. Пока не пришел, не обняла, - делится Валентина Георгиевна.Уже в палате супруги вместе преодолевали коронавирус, шли на поправку.- Сложная терапия, кислород, профессионализм медиков и, конечно же, любовь, которую супруги сохранили на добрых полвека, помогли побороть вирус. Как говорится - и в горе, и в радости, - рассказали в городской больнице Пятигорска.Супруги Хандогы познакомились в ноябре 1966 года, будучи школьниками. И с того момента расставались лишь раз, когда юноша отправился на службу в армию.- У нас трое деток, 7 внуков. Мы воспитали 10 человек на этой земле. У нас добрые, умные дети. Вы знаете, как когда-то строилась российская империя, там и построили свою империю. И она получилась очень крепкая, - признается Виктор Николаевич.Пара прожила вместе 50 лет и к «Золотой свадьбе» победила коронавирус. Врачи решили сделать им подарок – выписали из стационара в день свадьбы, чтобы счастливые супруги смогли провести этот день в кругу детей и внуков:- Спасибо врачам за теплоту, любовь, заботу. Это такая поддержка, это такая сила. Она дает такую поддержку. Она дает возможность дальше жить, идти и мечтать, - признается Валентина Георгиевна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Дагестане установили памятник медикам, которые погибли в борьбе с COVID-19Он представляет собой две стелы с благодарственной надписью, между ними - фигура врача в защитном костюме, который от усталости сел на пол (подробнее)