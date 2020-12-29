В чеченской столице планируют построить «Музей Корана», которому присвоят имя погибшего накануне в Грозном от рук боевиков полицейского Магомеда Джабраилова. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.- Я принял решение назвать объект именем погибшего в ходе нападения бандитов в понедельник сотрудника ППС Магомеда Джабраилова. Мы увековечим имя нашего брата. Он показал себя бесстрашным и верным сыном нашего народа, – прокомментировал чеченский лидер.Известно, что музей построят в самом центре Грозного. В здании, кроме прочего, расположится библиотека религиозной литературы. Там же появится возможность проводить регулярные образовательные мероприятия.Напомним, теракт в Грозном произошел 28 декабря 2020 года. Двое боевиков с ножами напали на сотрудников ППС в самом центре города, на проспекте Путина.Один из правоохранителей погиб. Ответным огнем нападавшие уничтожены. С огнестрельными ранениями в больницу увезли второго полицейского. Его состояние удалось стабилизировать.Позже правоохранителям удалось установить личности бандитов. Боевики оказались пекарями.- Совершившие нападение преступники уничтожены. Один ликвидирован на месте, второй позже скончался в больнице. Я ещё раз заявляю тем, кто не оставляет надежды совершить какие-либо противоправные действия, направленные на подрыв безопасности и стабильности в республике, что любой, кто встанет на такой путь, будет немедленно нейтрализован или уничтожен, - заявил накануне глава Чечни Рамзан Кадыров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пекари с ножами: Рамзан Кадыров раскрыл подробности теракта в ГрозномПо словам главы Чечни, боевиками оказались двое уроженцев соседней Ингушетии (подробнее)