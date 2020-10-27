Выпускница Ставропольского филиала РАНХиГС стала победителем всероссийского конкурса

Поведены итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ, проводимого по инициативе «Научно-образовательного центра педагогических проектов».

В номинации «Научно-исследовательский проект» победителем 1 степени стала выпускница Ставропольского филиала Президентской академии Клюшникова Эвелина с выпускной квалификационной работой на тему: «Правовые и организационные основы реализации судебной власти в Российской Федерации».

Научный руководитель Евгения Цыганкова, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС, отметила:

- Актуальность представленной на конкурс работы объясняется значением судебной власти в новейшей истории развития российской государственности и необходимостью усовершенствования правовых установлений для более эффективной и функциональной деятельности судов. Представляется, что именно поэтому работа была отмечена жюри.