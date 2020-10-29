Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 29 октября 2020 года. Озвучиваем последние данные о COVID-19 в территориях региона. Основные показатели - количество инфицированных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Данные на 28 октября. Когда поступят свежие сведения - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3673 случая, 2937 выздоровевших, 156 смертей;

2. Буденновский район - 1224 случая, 676 выздоровевших, 19 смертей;

3. Пятигорск - 1113 случая, 968 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 949 случаев, 839 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 934 случая, 306 выздоровевших, 22 смерти;

6. Кисловодск - 886 случаев, 747 выздоровевших, пять смертей;

7. Петровский район - 794 случая, 731 выздоровевший, 12 смертей;

8. Невинномысск - 716 случаев, 609 выздоровевших, семь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 685 случаев, 507 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 676 случаев, 523 выздоровевших, 17 смертей;

11. Кочубеевский район - 634 случая, 565 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 632 случая, 426 выздоровевших, 24 смерти;

13. Ессентуки - 612 случаев, 537 выздоровевших, 15 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 595 случаев, 278 выздоровевших, 12 смертей;

15. Изобильненский район - 540 случаев, 516 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 531 случай, 398 выздоровевших, восемь смертей;

17. Труновский район - 489 случаев, 206 выздоровевших, шесть смертей;

18. Арзгирский район - 484 случая, 452 выздоровевших, три смерти;

19. Красногвардейский район - 428 случаев, 166 выздоровевших, смертей нет;

20. Левокумский район - 426 случаев, 294 выздоровевших, восемь смертей;

21. Курский район - 394 случая, 133 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 391 случай, 352 выздоровевших, две смерти;

23. Апанасенковский район - 384 случая, 316 выздоровевших, четыре смерти;

24. Новоселицкий район - 372 случая, 194 выздоровевших, четыре смерти;

25. Туркменский район - 359 случаев, 287 выздоровевших, три смерти;

26. Грачевский район - 352 случая, 324 выздоровевших, три смерти;

27. Железноводск - 341 случай, 205 выздоровевших, три смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 320 случаев, 234 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 250 случаев, 225 выздоровевших, пять смертей;

30. Степновский район - 199 случаев, 96 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 197 случаев, 164 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 112 случаев, 99 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 29 октября, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 20698 человек. Умерли 415 пациентов, от вируса спасли 15315 больных.