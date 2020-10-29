Подросток на "Porsche" протаранил две машины МВД в Ингушетии

Сотрудники МВД проходят амбулаторное лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ингушетии 15-летний подросток на "Porsche Cayenne" сбил две служебные машины МВД. Пострадали трое инспекторов ГИБДД и сотрудник отдела уголовного розыска. Информацию, появившуюся в социальных сетях, подтвердил источник "КП" в правоохранительных органах.

28 октября инспектор ГИБДД в ходе рейда "Оружие" в селе Экажево хотел остановить "Porsche Cayenne". Водитель проигнорировал требования. Проехав мимо, машина развернулась и протаранила полицейские "Ладу Гранту" и "Skoda Octavia", которые стояли на обочине. Элитный автомобиль умчался с места ДТП в сторону села Сурхахи.

Полицейские пытались поймать гонщика на разбитых машинах, но "Porsche Cayenne" оказался быстрее. Был объявлен план "Перехват", а пострадавших госпитализировали в Республиканскую больницу.

Ближе к полуночи 15-летний водитель явился в отдел полиции с чистосердечным признанием. В беседе с полицией он рассказал, что проехал на красный. Увидев сигнализировавшего ему инспектора, растерялся, а когда заметил потенциальное преследование - решил вывести все машины на посту из строя.

Молодой человек указал, где находится "Porsche Cayenne". Номера на машине оказались поддельными, они числились за жительницей города Беслан. Автомобиль изъяли.