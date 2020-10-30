Ставропольский филиал РАНХиГС: Пленумом Верховного Суда предлагается предусмотреть в УК РФ категорию «уголовный проступок»

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Верховным судом внесен в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства. Проектом предусматривается категория «уголовный проступок», к которой относятся некоторые преступления, совершенные впервые: 1) небольшой тяжести, за которые в УК РФ нет наказания в виде лишения свободы (кроме ряда названных исключений); 2) небольшой тяжести из числа преступлений против собственности; 3) небольшой и средней тяжести из числа преступлений в сфере экономической деятельности.

Лиц, совершивших уголовные проступки, смогут освобождать от уголовной ответственности и применять иные меры уголовно-правового характера: судебный штраф, общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы.

В ряде случаев это будет возможно только при условии возмещения ущерба от проступка. Если нарушитель будет уклоняться от назначенной меры, ее отменят, а его привлекут к уголовной ответственности.

- Гуманизация российского уголовного законодательства – важное направление его совершенствования, оказывающее позитивное влияние на все сферы общественной жизни, включая предпринимательскую деятельность, в том числе на создание и поддержание в Российской Федерации благоприятного делового климата, – прокомментировал Кузьминов Денис, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС